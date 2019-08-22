، قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.. صباح اليوم

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة"، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزجّ بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ مما سبّب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.