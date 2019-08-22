أبشر | تفاصيل خدمة تقدير الأحوال المدنية موجهة للمواطنين ذوي المرضى وكبار السن

أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة تقدير على منصة أبشر الإلكتروني، والهدف من تلك الخدمة هي مساعدة فئات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمكنهم مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وسنقدم لكم في هذا المقال كيفية الاستفادة من خدمة تقدير، حيث تمكن خدمة تقدير فئات المواطنين السابق ذكرهم من طلب مندوبي الأحوال المدنية لزيارتهم في منازلهم أو المستشفى أو المقرات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية الطلبات التي هم في حاجة إليها؛ ويشترط في تلك الخدمة أن تكون أعمار فئة كبار السن من سن ال85 فما فوق.

خدمة تقدير الأحوال المدنية

يستطيع ذوي المرضى وكبار السن التسجيل في خدمة تقدير من خلال الموقع وكتابة البيانات اللازمة عنهم من أجل حجز موعد لتجديد أو استخراج بطاقة الهوية الوطنية، وعند موعد المراجعه يرتب مع مكتب الأحوال المدنية ليقوم بزيارة تلك الفئات في منازلهم.

كما يمكن لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة تجميع مجموعة من طلبات التجديد أو الإصدار على حسب الخدمات وملأ النماذج المطلوبة من خلال بوابة الموقع الإلكترونية، وحجز موعد لكل شخص على حدى؛ لكي يقوم الموظفين بزيارة مقر الجمعية لتقديم الخدمات اللازمة.

وهناك طريق أخرى غير الموقع الإلكتروني للتسهيل على تلك الفئات من خلال الأتصال بمركز العناية بالعملاء بوكالة الأحوال المدنية على هاتف رقم(920022133- 77799)، وسيقوم الموظف بحجز الموعد، كما يمكن لشخص آخر التسجيل لتلك الفئة غير المسجلة على الموقع نظرا لإمكانية عدم توفر حساب لهم بنسبة كبيرة.