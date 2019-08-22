كيفية التسجيل في خدمة التعريف بتابع على منصة أبشر وأهم مميزات الخدمة

قامت خدمة الأحوال المدنية بتدشين العديد من الخدمات التي تهدف إلى توفير وقت وجهد المواطن وكذلك تقليل الضغط على موظفي الدولة، ومن تلك الخدمات خدمة التعريف بتابع، وسنستعرض خلال هذا المقال مميزات تلك الخدمة وما توفرها للمواطنين، حيث تهدف خدمة التعريف بتابع إلى تعريف ولي الأمر بافراد أسرته على الموقع الإلكتروني أبشر مما لا يلزمه بالذهاب مع العائلة خلال مراجعاتهم لمكاتب الأحوال المدنية، وتساهم خدمة التعريف بتابع من إصدار الهوية الوطنية لمن بلغ السن من المواطنين؛ وبخاصة إذا كان ولي الأمر يقطن في مدينة أخرى أو مشغول.

كيفية التسجيل في خدمة التعريف بتابع على الموقع

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يلزم على المستفيد من تلك الخدمة أن يكون لديه حساب للدخول على الموقع ويسجل به أولا.

يختار المواطن بوابة الأحوال المدنية ثم يختار من الخدمات التي أمامه في القائمة خدمة التعريف بتابع.

يختار أسماء المستفيدين من قائمة التابعين.

يرفق صورة الشخص المستفيد من تلك الخدمة، وينقر على خانة إرسال.

يدخل رمز التأكد من أنه ليس روبوتا، لكي يرسل التعريف للأحوال المدنية.

يحجز من المواعيد المتاحة ما يناسبه لمراجعة أوراق المستفيد من أقرب مركز خدمة للأحوال المدنية من سكنه.

مميزات خدمة التعريف بتابع

توفير الوقت والتسهيل على أولياء الأمور الغير قادرين على مرافقة أبنائهم ممن بلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقة التعريف من مكاتب الأحوال المدنية.

تساهم خدمة التعريف بتابع من الإسراع وعدم التأخر في إصدار بطاقة التعريف؛ لانشغال أولياء الأمور وتعذرهم عن مرافقة أبنائهم.