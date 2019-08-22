منصر أبشر الإلكترونية | خطوات الحصول على خدمة حجز موعد الأحوال المدنية المملكة العربية السعودية

يقدم موقع أبشر الإلكتروني السعودي خدمة حجز موعد والتي تمكن المستفيدين من تلك الخدمة من حجز المواعيد المناسبة له في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسنعرض لكم التفاصيل عن تلك الخدمة وكيفية الدخول على موقع أبشر وحجز موعد، حيث تمكن خدمة حجز موعد على موقع أبشر المستفيدين من حجز موعد في مركز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى إمكانبة تعديل حجز موعد او إلغاءه؛ كما يستطيع المستفيد من تلك الخدمة إدارة أي مواعيد في المستشفى التي يحول إليها من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، فيما يلي نتعرف على كيفية حجز موعد.

خطوات الحصول على خدمة حجز موعد

يحصل المستفيد على تلك الخدمة عن طريق تحميل التطبيق على جهاز الهاتف الذكي، ويستطيع استخدام موقع الإلكتروني أبشر، والإتصال على على رقم وزارة الصحة (937) ، أو الذهاب إلى المركز مباشرة وحجز موعد من هناك.

لا توجد أي شروط مسبقة لمن يرغب في الحجز على النظام، لوجود عدة طرق مختلفة للحجز، ولكن هنالك شرط عام للحصول على خدمة حجز موعد أو خدمات أخرى؛ وهو وجوب وجود حساب للمستفيد على الموقع أو التطبيق.

طريقة حجز موعد على الموقع

يدخل المستفيد على الموقع الإلكتروني أبشر، ثم يختار تبويب الأحوال المدنبة ويختار منها حجز موعد؛ ثم يختار من الخدمات المتاحة ما يناسبه منها ويؤكد حجزه على الموقع، وقبل اختيار الخدمة يطلب الموقع من المستفيد تسجيل بياناته الشخصية والدخول لحسابه الخاص بالموقع.