معلومات سجل السفر لإنجاز مهام الجوازات من خلال منصة أبشر الإلكترونية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بالتسهيل بالمواطنين وتوفير وقتهم ومجهودهم والسرعة في انجاز المهام وتخفيف الضغط على موظفي الجوازات، تم تنفيذ منصة أبشر الإلكترونية التي تتيح للمواطن إنجاز مهام الجوازات من المنزل بسهولة ودون عناء، وتتيح لهم خدمة سجل السفر موجهة للمواطنين بشكل خاص لمعرفة معلومات سجل السفر الخاصة بهم، أما فيما يلي نتابع معكم حيث نعرض لكم الان كيفية الاستعلام عن سجل السفر عن طريق نظام أبشر وزارة الداخلية السعودية.

معلومات سجل السفر منصة أبشر

الدخول علي رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك.

في حالة عدم وجود حساب يمكنك تسجيل حساب جديد عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لإجراء حساب جديد بملء استمارة البيانات في الصفحة بالشكل الصحيح.

بعد التسجيل يصل لك رمز تأكيدي على هاتفك المسجل في نظام أبشر وزارة الداخلية.

عليك أن تختار أيقونة الجوازات ثم أيقونة جواز السفر.

بعد ذلك تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بجواز السفر لديك، وهي كالتالي:

تاريخ السفر تاريخ خروجك من السعودية وجهة السفر الجهة التي تود أن تسافر لها وسفر من وهو المطار الذي سافرت من خلابة و الناقل ويوضح كيفية السفر سواء بري بالسيارة أو بحري بالسفن أو جوي بالطائرة كما يوضح لك أيضا تاريخ الدخول الى الاراضي السعودية مرة أخرى وقدوم الي وقدوم من الدولة التي جاءت منها