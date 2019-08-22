دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اختفاء سعودية في إسطنبول.. وشقيقها يكشف لـ«عاجل» تفاصيل الحادث

اختفت مواطنة سعودية في إسطنبول كانت في رحلة سياحية مع زوجها وأولادها في المدينة التركية.

من جانبه، قال (ف.ع) شقيق السيدة المختفية، إن شقيقته سافرت منذ ستة أيام مع زوجها وأولادها إلى إسطنبول للسياحة، مشيرًا إلى أنها اختفت بعد خروجها إلى السوق.

وأوضح (ف.ع)، أنه برفقة زوجها الآن في إسطنبول، دون أي أنباء عن مكان اختفائها.

وكانت السفارة السعودية في إسطنبول، حذرت قبل ثلاثة أيام، المواطنين في تركيا من ارتياد منطقتي (تقسيم وشيشلي)، بعد تعرُّض مواطِنَين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول، لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ ما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.