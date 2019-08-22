«المرور» يحذِّر قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة من 5 مخالفات

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نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى ضرورة اتباع الأنظمة المرورية.
وقالت إدارة المرور، في إنفوجراف- نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»-: يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة، القيادة بحذر واتباع الأنظمة المرورية، مشددة على ضرورة عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.
وطالبت الإدارة السائقين بعدم زيادة أبعاد الحمولة عن الحد المسموح به، مع ضرورة الالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطرق متعددة المسارات، فيما شددت على تغطية الحمولة وتثبيتها.
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