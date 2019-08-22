دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. النيابة الإماراتية تعاقب مفحِّطًا وتُلزمه بتنظيف الشارع

ألزمت النيابة العامة الإماراتية شابًا مارس التفحيط بمركبته، بتنظيف الشارع، عقابًا له على الأضرار.

وضبطت شرطة أبوظبي الشاب؛ أثناء قيادته سيارته بطريقة متهورة؛ دون التزام بأنظمة المرور لتحيله إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق العقوبات البديلة التي تتضمن «إلزام مرتكب المخالفة بتقديم الخدمة المجتمعية، وزراعة ما أتلفه على الطرقات، وتنظيف الشوارع العامة بديلًا عن عقوبة الحبس»؛ لتعويض ما تسبب فيه من أضرار مادية ونفسية وترويع للمارة وتهديد سلامتهم، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

ويُعد إلزام المفحطين بتنظيف الشوارع عقوبة لهم، وفق الأنظمة الإماراتية، وسبق أن أمر النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، بإلزام ثلاثة مفحطين بأداء الخدمة العامة بتنظيف الطرق والحدائق العامة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، بعد أن رصد مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، مقطع فيديو لممارسة المتهمين للتفحيط.

وأكد النائب العام الإماراتي، أن النيابة العامة تسعى بإيقاع تلك الخدمات المجتمعية إلى تغيير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسيًّا وفكريًّا، اعتدادًا بأن إنفاذ تلك التدابير رادع للمتهمين ولغيرهم من ارتكاب هذه الممارسات الخطرة الغريبة على أبناء دولة الإمارات.