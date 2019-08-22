الان تتابع الداعية الشيخ العساف الى رحمة الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي: توفي امس الأربعاء الداعية ورجل السنة ورائد الأعمال الخيرية الشيخ صالح بن عبدالله العساف وستتم الصلاة عليه عصر اليوم الخميس بالمسجد الحرام والدفن بمقبرة الشهداء بالشرائع.

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وسوف يكون العزاء بإستراحة المغفور له بإذن الله في حي الحسينية مخطط الصولي بمكة المكرمة مدخل بلوك المدينة

بجوار ملعب روح الرباضة. “الخليج 365” التي ألمها النبأ تتقدم بالتعازي والمؤساة لابناء الفقيد واخوانه وكافة أسرته وأقاربه رحمه الله وغفر وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون.

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