شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بالأولمبياد الوطني لرعاية الأيتام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) شهد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين المري، فعاليات اليوم الثاني للأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة المقام على مسرح جامعة الملك خالد وصالتها الرياضية، بحضور مدير الجمعيات الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية بأبها علي العوصي. وشملت منافسات ثاني أيام انعقاد الأولمبياد في رياضة «السباحة» في المجال الرياضي، وفي المجال الثقافي مسابقة «المسرح لك»، إضافة إلى مسابقة دوري كرة القدم الذي يقيم عدة مباريات بشكل يومي تنتهي بخروج المغلوب حتى نهاية فترة إقامة الأولمبياد. وكرم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الفائزين في مسابقة «المسرح لك»، حيث حصلت جمعية «تراؤف» من محافظة حفر الباطن على الميدالية الذهبية ولقب المركز الأول، وجاءت جمعية «آباء» من منطقة عسير في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، فيما حصدت جمعية «كافل» من منطقة مكة المكرمة برونزية المسابقة ومركزها الثالث. من جهته كرم مدير الجمعيات الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية بأبها الفائزين في مسابقة «السباحة»، حيث حققت جمعية «أبناء» من محافظة الجبيل المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني حصدت جمعية «إنسان» الخيرية الميدالية الفضية، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكانا من نصيب جمعية «كافل» من منطقة مكة المكرمة.



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