شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يتابع إعادة تخطيط وسط أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يتابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إعادة تخطيط وسط مدينة أبها بعد موافقة المقام السامي. يتابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إعادة تخطيط وسط مدينة أبها بعد موافقة المقام السامي. وبدأ العمل في إزالة المجمع الحكومي القديم لإدراجه ضمن خطط استراتيجية تطوير منطقة عسير القادمة قريباً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يتابع إعادة تخطيط وسط أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.