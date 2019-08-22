أبشر الجوازات | إصدار إقامة لمن كان الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية

قامت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بإطلاق منصة أبشر لتسهيل التعاملات الإلكترونية وتوفير الوقت والمجهود، حيث أنه عند محاولة صاحب العمل إصدار إقامة لعامل لديه ولا يستطيع لأن الجواز مسجل مسبقا فيتيح له تطبيق أبشر إتمام هذه المهمة إلكترونيا عبر الخطوات التالية، تابع للتعرف على تفاصيل الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية.

إصدار إقامة في حالة الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية