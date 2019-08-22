أبشر الجوازات | إصدار إقامة لمن كان الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية

قامت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بإطلاق منصة أبشر لتسهيل التعاملات الإلكترونية وتوفير الوقت والمجهود، حيث أنه عند محاولة صاحب العمل إصدار إقامة لعامل لديه ولا يستطيع لأن الجواز مسجل مسبقا فيتيح له تطبيق أبشر إتمام هذه المهمة إلكترونيا عبر الخطوات التالية، تابع للتعرف على تفاصيل الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية.
إصدار إقامة في حالة الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية
- يتم تسجيل الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك وأن لم يكن لديك حساب قم باتباع الخطوات الموضحة لإجراء حساب جديد بملء استمارة البيانات في الصفحة بالشكل الصحيح.
- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم قم بالنقر على أيقونة الجوازات، واختيار خدمة الرسائل والطلبات.
- تظهر لك شاشة عليك ان تختار فيها خدمة “جواز سفر مسجل مسبقا لنفس الجنسية “
- يتم إرفاق صورة من صفحة بيانات الجواز وصورة من صفحة تأشيرة الدخول والصفحة الموجود فيها ختم رقم دخول الحدود وتسجيل موضوع الرسالة “طلب تعديل رقم جواز مقيم” و تعبئة الحقل الخاص بمضمون الرسالة يشمل أسباب ذلك الطلب.
- اضغط على أيقونة ” إرسال ” الموجودة أسفل الشاشة.
- يظهر لك رسالة تأكيد الطلب وبها رقم مرجعي للمشكلة ويتم إرسال هذا الرقم للمستفيد.
- وبذلك ستقوم المديرية العامة للجوازات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وإشعار المستفيد بالحل ليتمكن من تكملة باقي إجراءات الاقامة عبر الموقع الإلكتروني أبشر.