

نيويورك 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م رويترز

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأربعاء بفضل أرباح إيجابية من شركات التجزئة أشارت إلى قوة في طلب المستهلكين في الولايات المتحدة واحتفظت بمكاسبها بعد نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي ناقشوا خفضا أكبر لأسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 241.72 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 26204.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.92 نقطة، أو 0.82 بالمئة، ليغلق عند 2924.43 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 71.65 نقطة، أو 0.9 بالمئة، إلى 8020.21 نقطة.

// انتهى //

06:33ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / بورصة وول ستريت تصعد بفضل أرباح إيجابية لشركات التجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.