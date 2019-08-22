منصة أبشر الجوازات | خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونيا المملكة العربية السعودية

عند انتقال عامل أو موظف من مهنة إلى أخرى يجب عليه تغيير مهنته في الإقامة خاصة إذا كانت له مهنة مختلفة عن الموجودة في جواز السفر الذي دخل به المملكة العربية السعودية ويلزم عدم وجود أي مخالفات مرورية عالية وعدم انتهاء مدة الإقامة، ولهذا فمن أجل تغيير المهنة بالنسبة للمقيمين بالسعوديين يلزم الشخص اتباع بعض الخطوات التي تؤهله لذلك والتي يمكن أن تتم عبر منصة “أبشر” الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتسهيل العبء على المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تقدم منصة أبشر العديد من خدمات أبشر الإلكترونية المختلفة التي تتم بسهولة ويسر باتباع بعض الخطوات، وتقديم بعض المستندات التي تتطلبها كل خدمة، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية تغيير مهنة المقيم بالسعودية عبر أبشر.
خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونيا
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية الموقع اضغط على الخدمات الإلكترونية المنشآت.
- ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- قم باختيار اسم المنشأت المسجل عليها المقيم المطلوب تغيير مهنته.
- ستظهر لك صفحة لها الخدمات الإلكترونية المتاحة في وزارة العمل قم باختيار زر تغيير المهنة.
- ستظهر لك صفحة جديدة عليك ملء بياناته بشكل صحيح وهي رقم اقامة الشخص المطلوب تغيير مهنته واختيار المهنة من خلال أيقونة المهنة الجديدة.
- بعد اختيار المهنة الجديدة اضغط اضافة ثم اضغط بحث حتى يتم تسجيل طلب تغيير المهنة وبذلك يظهر لك نموذج طلب تغير المهنة وفية بيانات العامل من اسمه وجنسيته ومهنته الحالية ومهنته الجديدة.
- بعد التأكد من صحة كافة البيانات اضغط زر تأكيد ارسال الطلب.
- بعدها يظهر لك اشعار تغير المهنة قم بطباعته.
- يجب عليك تسديد الرسوم المطلوبة منك مقابل تغيير المهنه وهي ١٠٠٠ ريال سعودي.