منصة أبشر الجوازات | خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونيا المملكة العربية السعودية

عند انتقال عامل أو موظف من مهنة إلى أخرى يجب عليه تغيير مهنته في الإقامة خاصة إذا كانت له مهنة مختلفة عن الموجودة في جواز السفر الذي دخل به المملكة العربية السعودية ويلزم عدم وجود أي مخالفات مرورية عالية وعدم انتهاء مدة الإقامة، ولهذا فمن أجل تغيير المهنة بالنسبة للمقيمين بالسعوديين يلزم الشخص اتباع بعض الخطوات التي تؤهله لذلك والتي يمكن أن تتم عبر منصة “أبشر” الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتسهيل العبء على المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تقدم منصة أبشر العديد من خدمات أبشر الإلكترونية المختلفة التي تتم بسهولة ويسر باتباع بعض الخطوات، وتقديم بعض المستندات التي تتطلبها كل خدمة، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية تغيير مهنة المقيم بالسعودية عبر أبشر.

خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونيا