القائم بأعمال سفارة المملكة في الصين يفتتح جناح جامعة الإمام

افتتح القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين أحمد بن محمد المولد، اليوم الأربعاء؛ جناح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشارِك ضمن ركن المملكة في المعرض الدولي للكتاب في جمهورية الصين.

وأشاد المولد بالجامعة وما تعرضه من إصداراتها العلمية والثقافية، وما تقدم من إهداءات للمهتمين والمهتمات باللغتين الصينية والإنجليزية.

وفي سياق متصل، اطلعت عميدة شؤون المكتبات المشرفة العامة على الجناح الدكتورة مها بنت دخيل الله الخثعمي؛ على جاهزية الجناح لاستقبال الزوار،

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وحثت القائمين عليه على التمثيل الجيد للجامعة خاصةً، وللمملكة عامةً، مشيرةً إلى أهمية هذا المحفل الدولي باعتباره وسيلة مهمة للتبادل العلمي والثقافي بين المملكة والصين.

وبيَّنت الدكتورة الخثعمي أن الجناح يُبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والأدبية التي تعيشها المملكة، في ظل ما تحظى به من دعم وتشجيع من ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

كما قدَّمت مديرة الجامعة الشكر للدكتور أحمد بن سالم العامري، على دعمه ومتابعته وحرصه على الظهور المشرف والمتميز.