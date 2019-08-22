«هجن الرئاسة» تتصدر أشواط الجذاع المسائية

تواصلت، مساء اليوم، الأشواط المخصصة لفئة «الجذاع» -ومسافتها 5 كيلومترات- ضمن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، على ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وامتازت الأشواط بالإثارة والتشويق، وحظيت بمشاركة كبيرة من مؤسسات الهجن العملاقة «الرئاسة، والنايفات، والعاصمة»، وهجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، وضمَّت كذلك أسماء كبار المضمرين من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسجَّلت «الشايبة» لهجن الرئاسة أفضل توقيت زمني في جميع أشواط الفترة المسائية، بفوزها بالمركز الأول في الشوط الثالث خلال سبع دقائق وخمسين ثانية.

واكتسحت هجن الرئاسة أشواط الفترة المسائية بفوزها بسبعة أشواط من اثني عشر شوطًا هي مجموع أشواط الفترة المسائية لهذا اليوم؛ حيث فازت من به البكرة «أوتار» بالشوط الأول، وفاز بالشوط الثاني «مزعل»، وبالشوط الثالث «الشايبة».

وفي الشوط الخامس فازت «الشاهينية»، وفي السادس فاز «مبلش»، ثم فازت «جمرة» بالشوط السابع، وانتزع «مكرم» نوماس الشوط الثامن لهجن الرئاسة أيضًا.

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي الأشواط على النحو التالي:

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الشوط الرابع- «بكين» لهجن النايفات.

الشوط التاسع- «الرابحة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

الشوط العاشر- «الواصل» لسليمان سلامة الجهني.

الشوط الحادي عشر- «هملولة» لعبدالهادي راشد الغفراني المري.

الشوط الثاني عشر- «فراج» لعبدالرحمن بن مشعل المغيري.