شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إسقاط طائرتين «مسيّرة» أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه خميس مشيط.

Advertisements

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل -بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.