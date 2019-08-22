عالج أكثر من 1000 مريض خلال أسبوع .. «سلمان للإغاثة» يواصل دعم اليمنيين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (اليمن) واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع عيادة الباطنية خلال الأسبوع الماضي 314 مريضا وعيادة الطوارئ 158 مريضا وأجري الفحص المخبري لـ 168 مريضا. وقدمت عيادة تضميد الجروح خدماتها لـ 10 مرضى وصرفت الأدوية لـ567 مريضا، واستقبل قسم التنويم 170 شخصا. واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع عيادة الباطنية خلال الأسبوع الماضي 314 مريضا وعيادة الطوارئ 158 مريضا وأجري الفحص المخبري لـ 168 مريضا. وقدمت عيادة تضميد الجروح خدماتها لـ 10 مرضى وصرفت الأدوية لـ567 مريضا، واستقبل قسم التنويم 170 شخصا. فيما وزع المركز مساعدات إنسانية متنوعة في محافظات الحديدة والجوف وحجة خلال شهر أغسطس الجاري. وجرى توزيع 1000 سلة غذائية و 300 خيمة و900 بطانية و300 مفرش في محافظة الحديدة، وتوزيع 51 خيمة و33 بطانية و371 مفرشاً في محافظة الجوف، كما وزعت 115 خيمة في محافظة حجة، استفاد منها 8796 فرداً. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لليمن في مختلف محافظاته.



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