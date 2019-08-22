شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس دوتيرتي يقدّر تصويت السعودية ضد مشروع اتهام الفلبين بانتهاك حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مانيلا)

استقبل رئيس الفلبين رودريغو روا دوتيرتي في القصر الرئاسي بمانيلا أمس الأول (الثلاثاء) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور الفلبين حالياً، ورحب الرئيس الفلبيني برئيس الشورى والوفد المرافق، مقدماً تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مؤكداً متانة العلاقات الفلبينية السعودية.

وأعرب الرئيس رودريغو دوتيرتي عن شكره لحكومة المملكة على اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة، والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية، مرحبا برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشاريع التعدين السعودية.

وقدم الرئيس دوتيرتي شكره العميق على مواقف المملكة الداعمة لجمهورية الفلبين في الأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع اتهام الفلبين بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة لدعمها المشاريع التنموية لإعادة إعمار مدينة مراوي في منطقة مينداناو الفلبينية.

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من جانبه، نقل الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للرئيس دوتيرتي، وتمنياتهما لجمهورية الفلبين حكومة وشعباً بدوام التقدم والازدهار.

وعبر عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن زيارته لجمهورية الفلبين تأتي في إطار اهتمام المملكة بتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة، وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني. كما جدد التأكيد على اهتمام حكومة المملكة بكافة الجوانب الخاصة بالجالية الفلبينية العاملة في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.