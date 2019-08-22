شكرا لقرائتكم خبر عن وزير باكستاني: تسهيلات السعودية أنجحت الحج نجاحا باهرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نوه وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري بالخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج، بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وبين أن المشاريع العملاقة التي تقام في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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ودعا المولى عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج.

وأثنى الدكتور قادري على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ومؤسسة جنوب آسيا للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم عموما وحجاج الباكستان خصوصا.

ولفت إلى التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج دولة باكستان ووزارة الحج والعمرة والمؤسسة، الذي كان له الأثر الكبير في تسهيل رحلة الحج على الباكستانيين، وأسهم في تحقيق منظومة أداء موحدة بين الجميع أسهمت في نجاح متميز بكل المقاييس لأعمال الحج.