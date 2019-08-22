شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج مغادرون: تلقينا أفضل الخدمات والتسهيلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة، باماكو)

نوه عدد من الحجاج المغادرين عبر مطار المدينة المنورة بالجهود والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج والزوار، وتهيئة جميع الإمكانات ليؤدوا عباداتهم بيسر وطمأنينة، وما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين عموما.

وعبر الحاج تاج محمد من باكستان عن شكره على حسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالحرمين والمشاعر المقدسة لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن.

وأشار إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، «وهذا غير مستغرب على حكومة المملكة».

بدوره أثنى الحاج إسماعيل حجاج من لبنان على ما وفّرته المملكة للحجاج من خدمات ميدانية ومشاريع كبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وبين أن ما شاهده خلال رحلة الحج لهذا العام من تطور في الخدمات فاق ما شاهده من سنوات من توسعة وتنظيم وجهود من حكومة المملكة؛ ما سهل عليهم القدوم للحج وتوفير فرصة أكبر لأداء فريضة الحج.

وقالت الحاجة فاطمة هوجا من ألبانيا: «المملكة تقوم بجهود جبارة وكبيرة لخدمة حجاج البيت الحرام بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لهم، إضافة إلى ما يشهده الحرمان الشريفان من توسعات ومشاريع عملاقة ومتجددة، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة بالحج والحجاج».

وأشادت الحاجة نور من ماليزيا بالتوسعة العملاقة للحرمين الشريفين، والمشاريع الجبارة في المشاعر المقدسة وما يصاحبها من توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين أكبر تسهيل لضيوف البيت الحرام لأداء فرائضهم الدينية والنسك بكل راحة واطمئنان وأمان.

من ناحية أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد بمكتبه في سفارة السعودية بالعاصمة (باماكو) أمس عددا من أعضاء البرلمان المالي ممن انضموا إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440، وذلك بعد تأديتهم مناسك حجهم.

وقدم الوفد الزائر شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما لقوه من رعاية واهتمام، مثمنين عاليا الجهود المبذولة من حكومة المملكة لخدمة الحجاج.