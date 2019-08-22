شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل الاعتداء عليه في كوالالمبور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك: هاتفياً كوالالمبور)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور محمود قطان لـ«الخليج 365»، أن السفارة تتابع قضية المواطن السعودي المُعتدى عليه في ماليزيا من شخص عربي، وأكد أن المتهم أحيل إلى المحكمة وأن السفارة تتابع الأمر. مشيرا إلى أن صحة المواطن جيدة.

وكشف محمد الحريري، السعودي المُعتدى عليه في العاصمة الماليزية كوالالمبور لـ«الخليج 365»، تفاصيل ما جرى وقال: إن الحادثة وقعت قبل 7 أيام بعد اعتداء تعرض له من شخص عربي في مطعم الفندق الذي يسكن فيه.

«كنت في رحلة مع عائلتي في العاصمة كوالالمبور، وأثناء دخولنا للفندق والانتظار عند موظف الاستقبال ظهر شخص من جنسية عربية وبدأ في مضايقتنا، وإطلاق عبارات مسيئة ضد وطني، قلت له إن المملكة أشرف بقاع الأرض، وأنهيت إجراءات الدخول والسكن»، يواصل الحريري: في اليوم التالي وأثناء وجودنا في صالة الطعام لتناول وجبة الإفطار وجدت ذات الشخص يدخل في ملاسنة ومناوشة مع شقيقي ويحاول ضربه وحاولت التدخل لإنهاء الخلاف إلا أنه قام بضربي بطبق على رأسي ووجهي ما أدى لنزيف حاد ثم لاذ الجاني بالفرار.

وأشار المعتدى عليه إلى أن المتواجدين السعوديين بادروا بالاتصال على فرق الإنقاذ لنقلي للمستشفى، كما قاموا بالاتصال على السفارة السعودية التي باشرت الحادثة. وأضاف بأنه تعرض لإصابات متنوعة وخضع لعملية جراحية ومنوم حالياً بالمستشفى. وأكد الحريري، أن السلطات الماليزية قبضت على الجاني، وأن محققة من الشرطة زارته في المستشفى وأخذت أقواله وأن السفارة السعودية في ماليزيا تتابع كافة التفاصيل.