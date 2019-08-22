شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تُطلق نظام إصدار الوكالات إلكترونيا في الأردن والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طبقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارتي المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك استكمالاً لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتفعيل نظام إصدار الوكالات إلكترونياً، الذي أطلق أواخر شهر ذي القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، إذ بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

يشار إلى أن إصدار الوكالة في السابق كان من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.