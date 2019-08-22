شكرا لقرائتكم خبر عن «ذي عين» الأثرية في قائمة «اليونسكو».. قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن قرية ذي عين ستستكمل متطلبات انضمامها للتراث العالمي في اليونسكو لتكون رافداً للثقافة والسياحة في الباحة، وثمّن خلال استقباله أمس رئيس جمعية ذي عين التعاونية إبراهيم صالح العمري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية جهود الجمعية التي عدها إحدى مبادرات مؤسسات المجتمع المدني، مشيداً بالتطور الذي تشهده القرية والإقبال المتزايد عليها باعتبارها من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة وأبرز معالمها.

واستعرض العمري أحدث الخطط المستقبلية لمجلس إدارة الجمعية الجديد ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ من ناحية التطوير السياحي، وحصر جميع المتطلبات اللازمة للقرية من تحسينات لتحقيق تطلعات أمير المنطقة وأهالي وزوار القرية، مؤكداً حرص الجميع على سلامة المباني الأثرية الموجودة بالقرية.

وأعرب رئيس وأعضاء جمعية ذي عين التعاونية عن بالغ شكره وامتنانهم لأمير المنطقة على متابعته الدائمة للقرية وحرصه على أن تكون من أبرز المعالم السياحية بالمملكة معربين أيضا عن شكرهم على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة متطلعين على أن يحققوا الأهداف المرجوة بالانضمام لقائمة التراث العالمي.