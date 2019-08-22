شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم الطائف»: «Action Mania» يجذب السعوديات لألعاب المغامرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نجح «موسم الطائف» في جذب الفتيات السعوديات إلى ألعاب المغامرة والتحدي والأكشن، من خلال مدينة ألعاب المغامرة «أكشن مانيا بارك Action Mania»، التي أتاحت لعشاق التحدي والمغامرة من الجنسين ممارسة شغفهم وسط أجواء تفاعلية غير مسبوقة، في قرية ورد المقامة فعالياتها بحديقة الردف.

ووفقاً لمسؤولين في تنظيم فعاليات الموسم، فإن الفتيات كُن الأكثر جرأة من نظرائهم الرجال والأكثر إقبالًا منهم في فعالية «عيش الأدرينالين» بنسبة 70% في مدينة التحدي والمغامرة، التي تميزت بألعاب الحركة والتحدي. وأشاروا إلى ازدياد إقبال الفتيات على تصميم عباءة رياضية مرنة صنعت خصيصاً لهن واسعة ومغلقة من الأسفل، أتاحت لهن حرية أكثر أثناء ممارستهن الألعاب المختلفة.

وأوضحوا أن ألعاب المغامرة التي جذبت السعوديات في مدينة ألعاب «أكشن مانيا بارك»، «سكاي فول» وهما لعبتان تقومان على حبس الأنفاس من خلال سقوط آمن من ارتفاع 16 مترا بواسطة حزام الأمان، إضافة إلى «لعبة محاكاة القفز المظلي» العالمية، التي أدخلتها الشركة للمرة الأولى في السعودية.

وبينوا أن «الموسم» يهدف إلى منح الزوار أجواء من المتعة والمغامرة والحماس، من خلال مدينة الألعاب والمغامرة المقامة على مساحة 12 ألف م2، في منطقة «الرُدف» ضمن فعالية «قرية ورد»، عبر 15 لعبة من الأحجام الكبيرة، إضافة الى ألعاب صغيرة الحجم مخصصة للأطفال، جميعها حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتحت إشراف كوادر سعودية تم تدريبهم من ذوي الخبرة والإبداع في قطاع صناعة الترفيه.