شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: المرأة السعودية واجهة مشرفة للبلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بدور المرأة السعودية وعملها في معظم الجهات الحكومية، خصوصا الأحوال المدنية والجوازات، وأصبحت واجهة مشرفة لبلدها.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض البلوي، يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة حصول مكتب الأحوال المدنية بتبوك الرئيسي على المركز الأول في مستوى الامتثال وفقاً لمؤشر رضا المستفيد على مستوى مكاتب الأحوال المدنية في مناطق المملكة الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء).

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وفي مستهل الاستقبال أثنى أمير تبوك على الجهود التي يقوم بها فرع الأحوال المدنية بالمنطقة التي أثمرت نتائجها عن تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن الأحوال المدنية أصبحت روافدها متعددة، بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الداخلية.

كما اطلع أمير منطقة تبوك على تقرير عن إنجازات وكالة الأحوال المدنية للعام 1439- 1440.