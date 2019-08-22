شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل يبحث استعدادات «رالي» القصيم ودكار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

بحث أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، خلال لقائه في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة أمس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي لتنظيم رالي القصيم، الذي يعد مرحلة من مراحل بطولة السعودية للراليات الصحراوية، وكذلك رالي دكار العالمي الذي ستكون إحدى مراحلة عبر منطقة القصيم.

ونوه أمير القصيم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرصها على تطويره ليكون منافسا فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن إقامة رالي القصيم ورالي داكار الدولي سيتيح المجال لشباب المنطقة للاستمتاع بهذه الرياضة، نظير ما تتمتع به المنطقة من تضاريس ملائمة ومساحات شاسعة وكثبان رملية لإقامة مثل هذه السباقات.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الاجتماع مع أمير المنطقة اشتمل على انطلاق رالي القصيم والذي يعد مرحلة من مراحل بطولة السعودية للراليات الصحراوية وكذلك رالي دكار العالمي الذي ستكون إحدى مراحله عبر منطقة القصيم.

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وبين أن الدعم الذي حظيت به هذه البطولات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضعت المملكة على خارطة العالم وضمن الدول الفعالة والمستضيفة للأحداث العالمية.

وأشار إلى أن منطقة القصيم دائماً ما تبادر لتحقيق النجاح وهي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المبارك.

وأفاد أن هيئة الرياضة وإمارات المناطق شركاء وداعمون لإنجاح مثل هذه المسابقات الخادمة لأبناء الوطن والمعززة للسياحة في جميع أنحاء المملكة.