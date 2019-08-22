شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: تسريع إجراءات القضايا يخدم الأهالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال استقباله رئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة علي الغامدي، أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المحافظة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة.
من جانبه، أعرب رئيس المحكمة العامة بالمخواة عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على استقباله، والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي محافظة المخواة.
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