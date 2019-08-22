نقل الخدمات العمالة المنزلية للأفراد الكفيل المتنازل إليه  الكفيل الجديد  منصة أبشر الجوازات

قامت المديرية العامة للجوازات بنشر عدد من الخطوات اللازمة لنقل خدمات العمالة المنزلية، ويتم هذا عبر منصة “أبشر” حيث يمكنك إدخال البيانات اللازمة واتباع التعليمات التي تلزم لنقل الخدمات العمالة المنزية، نتابع معكم للتعرف على الخطوات اللازمة لنقل الخدمات للأفراد عبر منصة “أبشر” الجوازات المملكة العربية السعودية.

شرح خدمة نقل الخدمات للأفراد

قم بتحميل تطبيق أبشر ثم اضغط أيقونة خدماتي.

تظهر لك قائمة اضغط منها أيقونة الجوازات.

اضغط أيقونة نقل الخدمات.

اختر (نقل كفالة ) اذا كنت انت المتنازل.

اختر الشخص المكفول من العمالة المنزلية لديك والذي تريد التنازل عنه.

بعد اختيارك اسم الشخص المكفول ستظهر لك بياناته للتأكد من صحتها وبعدها اضغط التالي

سجل رقم الهوية الوطنية للكفيل وهو صاحب العمل الجديد وتاريخ ميلادية وبعدها اضغط زر التالي.

يظهر لك صاحب العمل الجديد بجانب اسم الشخص المتنازل عنه الكفيل.

اضغط أيقونة موافق ثم أيقونة إرسال.

ستصلك رسالة على هاتفك الشخصي بها رمز للتأكيد سجله وبعدها اضغط على تأكيد.

وبذلك تكون أتممت عملية نقل الكفيل وبالتالي يتم ارسال رسالة الكفيل الجديد وعليه أن يرفض أو يقبل نقل الكفالة.

طريقة نقل الخدمات للأفراد الكفيل المتنازل إليه الكفيل الجديد