كلوب يلمح لاعتزاله بعد نهاية حقبته مع ليفربول

لمَّح الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، إلى اعتزاله التدريب فور نهاية عقده مع "الريدز" بعد 3 سنوات.

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لينجح في قيادته إلى الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وأبرزت صحيفة "صن" البريطانية تصريحات كلوب، التي قال فيها: "أتمنى الاستمرار على النهج الحالي، لكن ربما أقرر الاعتزال خلال 3 سنوات، لأنني لا أعلم ما سيحدث".

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وأضاف: "ليس من الضرورة أن يحدث ذلك، لكن إذا تم الأمر؛ فلا أرغب في اندهاش البعض من ذلك".

وكان المدرب الألماني قد قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

كما قاد كلوب ليفربول للفوز ببطولة السوبر الأوروبي عقب التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفشل ليفربول في خطف لقب البريمييرليج من بين أنياب مانشستر سيتي، بعدما حل ثانيا برصيد 97 نقطة في الموسم المنصرم، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن "السيتزنز".

يذكر أن عقد مدرب بروسيا دورتموند الألماني السابق ممتد مع ليفربول حتى صيف 2022؛ ما يعني تبقي 3 مواسم على نهايته.