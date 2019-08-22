بالتعدد_تنتهي_العنوسه .. ماذا قال المغردون؟

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مغردون عبر وسم “بالتعدد تنتهي العنوسة”، فالبعض أيد فكرة التعدد على اعتبار أنه من الشرع والسنة، ولكن أكدوا أن له شروطًا وضوابط، وليس التعدد على المطلق.

بينما عارض آخرون موضوع التعدد، الذي يثار بين الحين والآخر، على اعتبار أنه يشتت الأسرة ويؤثر على نفسية الأطفال، حسب قولهم.

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وعلق محمد على الوسم بقوله: “لست ضد التعدد؛ فهو شرع لكن له شروط منها العدل والقدرة المالية والجسدية؛ فكن لزوجتك وفيًّا، واكتفِ بها ما دام أنها قائمة بشؤونك وشؤون أبنائك؛ وكُن لها جنةً وستكون لك ربيعًا! أحسن عِشرتها وستكن لك كظلِّ شجرةٍ؛ فالبيوت قائمة على صبر النساء”.

وغرد علي حميد الزهراني قائلًا: “أحسن عِشرتها وستكنّ لك كظلِ شجرة”.

وقال آخر: “صاير فيه حرب بين الرجال والنساء بدون أي هدف أو فايدة! إلى متى وأنتم ضد بعض؟! كل واحد مكمل للثاني في هذي الحياة، إذا استمر الوضع بهالشكل راح يكون فيه حواجز راح تتعب الكل مستقبلًا”.

بينما علق آخر ساخرًا من تكاليف الزواج بقوله: “لا تستعجل.. يمكن بعد يصير المهر عليها”.