شكرا لقرائتكم جامعة أم القرى تعلن مواعيد وأماكن الاختبارات لبرامج الدكتوراه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-22 جامعة أم القرى تعلن مواعيد وأماكن الاختبارات لبرامج الدكتوراه متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، عن مواعيد وأماكن الاختبارات التحريرية، لمتقدمي برامج الدكتوراه المدفوعة، للعام الجامعي 1441هـ، حيث إن الاختبارات التحريرية ستكون يوم الاثنين 1440/12/25هـ، كما تم الإعلان عنه مسبقًا في الجدول الزمني لإجراءات القبول. للاطلاع على مواعيد وأماكن الاختبارات التحريرية: اضغط هنا .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أم القرى تعلن مواعيد وأماكن الاختبارات لبرامج الدكتوراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.