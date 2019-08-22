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2019-08-22 وفاة مضيفة جوية بالخطوط السعودية في حادث حافلة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. Advertisements وأوضح مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية عبر “تويتر”، أن الحادث الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور أسفر عن وفاة إحدى الزميلات. وأضاف مركز الاتصال أن الحادث تسبب أيضًا في تعرض عدد من المضيفات لبعض الإصابات.









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