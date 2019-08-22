مسابقة تركي آل شيخ على حسابه على فيسبوك والجوائز بالملايين

أعلن السيد تركي آل شيخ وزير هيئة الترفيه السعودية عن مسابقة على حسابه الشخصي على الفيسبوك، حيث أكد أنه سوف يطرح على فترات متباعدة سؤال فني أو رياضي، وأن من يجيب عليه إجابة صحيحة سوف يدخل سحب على جائزة وهي هذه المرة عبارة عن سيارة موديل 2019، وبذلك كل سؤال سوف يكون له جائزة منفصلة أي أن الجوائز سوف تكون بالملايين على تلك الفترات المتباعدة، كما اشترط آل شيخ من المشترك أن يقوم بمتابعة حسابات خاصة به سوف تظهر من خلال الصورة المرفقة.

سؤال تركي آل شيخ لمسابقته الأولى

وجاء السؤال متعلق بنادي المريا الأسباني والذي استحوذ عليه رجل الأعمال السعودي خلال الفترة الأخيرة في صفقة تاريخية، حيث جاء السؤال عن توقع نتيجة مباراة الميريا وريسينق سانتاندر، التي سوف تُقام يوم 24 أغسطس المقبل وأكد أن آخر موعد لقبول الإجابات قبل بدء المباراة مباشرة.

هذا وقد شهد البوست الذي أعلن فيه وزير الترفيه السعودي عن مسابقته تفاعلاً كبيرًا، ووصف البعض المسابقة أنها أشبه بمسابقة الحلم التي تنظمها مجموعة قنوات إم بي سي، والتي توزع من خلالها جوائز مادية كبيرة بصفة مستمرة ودعى الكثيرون تركي آل شيخ بالإستمرار في تلك المسابقة، بينما طالب آخرون من رجل الأعمال السعودي مسابقات من نوعيات أخرى لا ترتبط بالفن والرياضة فقط بل في محالات متنوعة حتى تكون المتابعة أكبر.