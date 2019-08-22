شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف تفاصيل تدريس المعلمات طلاب الصفوف الأولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» بدء إدارات التعليم في المناطق استكمال أعمال تأثيث مدارس مشروع الطفولة المبكرة المشمولة بالقرار، ونقل التجهيزات كافة من مدارس البنين إلى البنات، تطبيقا للمشروع الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، من خلال إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.

وأكدت المصادر أن تطبيق المشروع سيتم بشكل كامل على الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي في المدارس المستهدفة كافة، وفق حزمة من الإجراءات والتنظيمات الإدارية التي وضعتها الوزارة لضمان جودة التطبيق، بما يؤثر إيجاباً في تحسين نواتج التعلُّم، ويحقق متطلبات النمو للطلاب والطالبات.