شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» لِعِزِك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) (تصوير: عمرو سلام)

فيما بدأت إدارات الجوازات في مناطق المملكة ومنافذها الجوية والبرية والبحرية كافة العمل بالتعديلات المعتمدة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ابتداءً من تاريخ صدوره وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية والمعلنة عبر الموقع الرسمي بـ«الجوازات»: لا تزال المرأة غير قادرة على إصدار وتجديد جواز السفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية. وأوضحت «الجوازات» أنه يلزم النساء اللاتي يرغبن في إصدار أو تجديد جواز السفر مراجعة إدارة الجوازات بعد حجز موعد لتنفيذ الخدمة، مؤكدة أنه سيتم تفعيل الخدمة إلكترونياً عبر منصة «أبشر» قريباً.

وتشمل التعديلات الجديدة تمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عاماً فأكثر من تقديم طلباتهن للحصول على جوازات سفر، والسفر خارج المملكة دون الحاجة لتصريح، وتمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون والسفر به أو التصريح له بذلك.

وكشفت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، في تقريرها الأخير، أن تطبيق «أبشر» يوفر 15 مليار ريال سنوياً من خزينة الدولة. وبحسب التقرير، بلغ عدد المشتركين في تطبيق «أبشر» في النصف الثاني من العام الحالي 12.8 مليون مشترك نفذ من خلالها 180 خدمة متاحة.

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طرق التسجيل في «أبشر»:

- أجهزة الخدمة الذاتية

- زيارة فروع الجوازات

- الحساب البنكي