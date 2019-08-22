شكرا لقرائتكم خبر عن «مسار» إلكتروني لمؤشرات أداء إستراتيجية «المظالم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم المطرودي أمس (الأربعاء)، نظام «مسار» الإلكتروني لمؤشرات أداء إستراتيجية الديوان، بحضور عدد من منسوبي الديوان.

ويحتوي النظام على 6 أجزاء أساسية، هي رؤية الديوان، والأهداف الإستراتيجية، ومؤشرات الأداء، والمبادرات، والمهام، والتقارير، ومن خلاله يتم استعراض أهداف الديوان الإستراتيجية الخمسة، وتوضيح نسب الإنجاز لكل هدف ومدى تقدمه، كما أنه عند اختيار أي من الأهداف تظهر مؤشرات الأداء الخاصة به، وجميع المبادرات التي تندرج تحته، بحيث يمكن اختيار أي مبادرة من المبادرات لبيان تفاصيلها، ومعرفة مالك المبادرة، ومؤشرات أدائها وخطتها التشغيلية، والاطلاع على التكاليف ونسبة التقدم أو التأخر على ذات المبادرة.

ويتيح النظام الاطلاع على كامل مؤشرات الأداء للأهداف الإستراتيجية للديوان، التي يمكن من خلالها لكل مستفيد اختيار أي هدف على حدة واستعراض مؤشراته بشكل تفصيلي، وفق رسم بياني يُظهر نسبة الإنجاز التي تم تحقيقها، والنسبة المستهدفة بنهاية سنوات الخطة الإستراتيجية. كما يتيح النظام الحصول على تقارير إلكترونية فورية ودقيقة، خلال فترة أو فترات إما شهرية أو سنوية أو ربع سنوية أو نصف سنوية يتم إنشاؤها من مدخلات النظام. ويشتمل أيضاً على إمكانية متابعة مشروعات الديوان المرتبطة بالخطة الإستراتيجية.