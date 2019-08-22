شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تستوفي طلبات الالتحاق بـ«روَّاد المستقبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكملت الخطوط السعودية قبول طلبات الالتحاق بالدفعة الـ13 من برنامج «رواد المستقبل» الذي يُعنى بتأهيل قيادات المستقبل من خريجي البكالوريوس والماجستير «شباباً وشابات»، في العديد من التخصصات، وتتم حالياً مراجعة وتدقيق الوثائق تمهيداً للمرحلة الثانية والمتمثلة في إجراء اختبار اللغة الإنجليزية لمن تنطبق عليهم شروط القبول في البرنامج الذي يتم من خلاله تأهيل المتدربين عبر برنامج تدريبي شامل ومكثف يستغرق عامين ويتضمن دورات وبرامج تدريب متقدمة داخل وخارج المملكة.

ويستقبل البرنامج كل عام دفعة جديدة من أبناء الوطن الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي، إذ يتلقى المتدربون خلال فترة البرنامج التي تستغرق عامين تدريباً مكثفا يتضمن العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة داخل وخارج المملكة، كما يتضمن البرنامج دبلوماً متخصصاً في علوم الطيران المتقدمة، إلى جانب زيارات ميدانية لمواقع تصنيع الطائرات، ويحصل المتدربون على فرص تدريبية عالمية ودبلومات متخصصة.

ويحصل الملتحقون ببرنامج «روَّاد المستقبل» خلال مرحلة التدريب على مكافآت ومزايا مالية وقسائم سفر وتأمين طبي، وبعد إتمام البرنامج المكثف يتم تعيين الخريجين وفق تخصصاتهم على وظائف في مجموعة شركات المؤسسة.