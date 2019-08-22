مدير تعليم جدة: نتطلع لعمل تربوي خلاق يواكب التطلعات

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) أكد مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، تطلعه لأن يكون العمل ضمن فريق تعليم جدة رائعا، خلاقا، ونوعيا لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة الطلاب والطالبات ومواكبة الارتقاء والتطوير الذي يشهده التعليم تحقيقا لتطلعات ورؤية القيادة. وتمنى، خلال لقائه قيادات ومنسوبي تعليم جدة عقب مباشرته مهماته أمس (الأربعاء)، أن يكون عند ثقة وزير التعليم، وثقة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم في جدة. وكان المسعودي وصل مبنى الإدارة العامة أمس لمباشرة عمله الجديد، عقب صدور قرار وزير التعليم بتكليفه مديرا عاما لتعليم جدة، إذ استقبله قيادات التعليم ومديرو الإدارات والأقسام التعليمية، ومن ثم باشر مهماته بمكتبه، واستقبل مراجعي الإدارة واستعرض عددا من الملفات المتعلقة بالاستعداد لبدء العام الدراسي.

أكد مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، تطلعه لأن يكون العمل ضمن فريق تعليم جدة رائعا، خلاقا، ونوعيا لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة الطلاب والطالبات ومواكبة الارتقاء والتطوير الذي يشهده التعليم تحقيقا لتطلعات ورؤية القيادة. وتمنى، خلال لقائه قيادات ومنسوبي تعليم جدة عقب مباشرته مهماته أمس (الأربعاء)، أن يكون عند ثقة وزير التعليم، وثقة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم في جدة. وكان المسعودي وصل مبنى الإدارة العامة أمس لمباشرة عمله الجديد، عقب صدور قرار وزير التعليم بتكليفه مديرا عاما لتعليم جدة، إذ استقبله قيادات التعليم ومديرو الإدارات والأقسام التعليمية، ومن ثم باشر مهماته بمكتبه، واستقبل مراجعي الإدارة واستعرض عددا من الملفات المتعلقة بالاستعداد لبدء العام الدراسي.

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