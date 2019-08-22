شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد تنظيم تسجيل الأطفال في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، التنظيم الخاص لتسجيل الأطفال في الرياض ونقلهم عبر نظام «نور» للعام الدراسي القادم 1441هـ. وتضمنت التنظيمات فتح نظام «نور» لتسجيل الأطفال في الرياض بمدارس الطفولة المبكرة اعتباراً من 24 ذي الحجة الجاري، على أن تكون الأولوية في التسجيل للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية، ويسجل تلقائياً من هم على قوائم الانتظار على أن يبدأ التسجيل في الروضات الافتراضية (الرقمية) اعتباراً من 9 محرم للأطفال الذين لم تتوفر لهم مقاعد. وتضمنت التنظميات نقل الطلاب والطالبات من وإلى مدراس الطفولة المبكرة اعتباراً من 24 ذي الحجة من قبل أولياء الأمور على أن يتم ربط رياض الأطفال المحدثة في نظام «نور» مع قائدات المدراس الابتدائية من قبل إدارة شؤون المعلمين، وفتح القاعات والفصول من قبل القائدات، وإدخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة، وإذا كانت مدرسة الطفولة المبكرة تستوعب جميع فصول الصفوف الأولية في مدرسة البنين فيتم نقل جميع الفصول للمدرسة بعد تأمين احتياجاتها من المعلمات والتجهيزات اللازمة، مع التأكيد على تسجيل أطفال أبناء الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود، وفي حالة نقل فصول الصفوف الأولية من مدرسة بنين إلى مدرسة طفولة مبكرة فيحق لولي الأمر استمرار الطالب بالمدرسة الحالية أو نقله لأخرى، على أن يقوم ولي الأمر بحذف رغبته السابقة المسجلة في نظام «نور» في حالة رغبته بتسجيله في روضة أخرى.