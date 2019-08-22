الطائف: تدشين خدمة النقل التعليمي الجديد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) دشنت إدارة تعليم الطائف أسطول النقل التعليمي الجديد بالطائف، الذي سيستفيد منه أكثر من 27 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي، وممثل شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي، التي أبرمت عقداً جديداً مع إحدى الشركات التنفيذية، وأسندت لها خدمات النقل التعليمي لمدارس تعليم محافظة الطائف (بنين، بنات). وتضمن الأسطول الحديث وجود إضافات أمنية جديدة في الحافلات، منها إطلاق جرس الإنذار للنقل التعليمي الآمن في داخل حافلة النقل عند إطفاء المركبة، مما يستوجب على سائق الحافلة المرور عبر المقاعد حتى الوصول إلى نهاية الحافلة وإغلاق الجرس بطريقة يدوية، ما يؤدي لضمان متابعة السائق لجميع المقاعد في الحافلة وسلامتها من وجود أي طالبة أو طالبة قبل الانتهاء من مهمة النقل، فيما يبلغ عدد الحافلات 650 حافلة. ويستفيد من هذا النقل أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في 400 مدرسة من مدارس تعليم الطائف الداخلية والخارجية، و1178 طالباً وطالبة من طلاب التربية الخاصة والحركية. ويضمن العقد الجديد لأسطول النقل التعليمي توفير خدمات مريحة وآمنة وأيضاً توفير التجهيزات والمتطلبات في الحافلات.

دشنت إدارة تعليم الطائف أسطول النقل التعليمي الجديد بالطائف، الذي سيستفيد منه أكثر من 27 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي، وممثل شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي، التي أبرمت عقداً جديداً مع إحدى الشركات التنفيذية، وأسندت لها خدمات النقل التعليمي لمدارس تعليم محافظة الطائف (بنين، بنات). وتضمن الأسطول الحديث وجود إضافات أمنية جديدة في الحافلات، منها إطلاق جرس الإنذار للنقل التعليمي الآمن في داخل حافلة النقل عند إطفاء المركبة، مما يستوجب على سائق الحافلة المرور عبر المقاعد حتى الوصول إلى نهاية الحافلة وإغلاق الجرس بطريقة يدوية، ما يؤدي لضمان متابعة السائق لجميع المقاعد في الحافلة وسلامتها من وجود أي طالبة أو طالبة قبل الانتهاء من مهمة النقل، فيما يبلغ عدد الحافلات 650 حافلة. ويستفيد من هذا النقل أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في 400 مدرسة من مدارس تعليم الطائف الداخلية والخارجية، و1178 طالباً وطالبة من طلاب التربية الخاصة والحركية. ويضمن العقد الجديد لأسطول النقل التعليمي توفير خدمات مريحة وآمنة وأيضاً توفير التجهيزات والمتطلبات في الحافلات.

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