، حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها للمطار ،

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لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرَّضت له الحافلة التي كانت تقلُّها وزميلاتها في طريقهن إلى مطار الملك خالد. وقد بلغ عدد المصابات 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة. وكانت المضيفات محتجزات بالحافلة قبل وصول فِرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.
وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: "تعرَّضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات".
ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجِّل بشفاء زميلاتها المصابات.
حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها للمطارعيسى الحربي الخليج 365 2019-08-22
لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرَّضت له الحافلة التي كانت تقلُّها وزميلاتها في طريقهن إلى مطار الملك خالد. وقد بلغ عدد المصابات 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة. وكانت المضيفات محتجزات بالحافلة قبل وصول فِرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.
وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: "تعرَّضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات".
ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجِّل بشفاء زميلاتها المصابات.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:21 AM
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
02:26 AM
أُصيبت 11 مضيفة من زميلاتها في الحادث.. وبينهن حالات حرجة
لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرَّضت له الحافلة التي كانت تقلُّها وزميلاتها في طريقهن إلى مطار الملك خالد. وقد بلغ عدد المصابات 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة. وكانت المضيفات محتجزات بالحافلة قبل وصول فِرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.
وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: "تعرَّضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات".
ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجِّل بشفاء زميلاتها المصابات.
، حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها للمطار ،
المصدر : الخليج 365
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