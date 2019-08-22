اختطاف سائحة سعودية متزوجة في مدينة اسطنبول!

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. تداول المغردون عن تعرض مواطنة سعودية لجريمة اختطاف في مدينة اسطنبول التركية قبل أيام. وبحسب “صحيفة الشرق الأوسط” فإن مصادر مطلعة أعلنت عن الواقعة ، وأشارت المصادر إلى أن المختطفة تدعى “عبير” كانت موجودة في إسطنبول رفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة.

وأضافت المصادر أن التواصل قد انقطع مع السيدة، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة من معرفة مكان وجودها.

هذا فيما أظهر محتوى كاميرات المراقبة قيام شخص يحمل عبوة صغيرة برش ما تحتويه على وجه المواطنة، التي فقدت وعيها في الحال ومن ثم اصطحبها معه لمكان مجهول. ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح بشكل رسمي وتأكيد تلك المعلومات.





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