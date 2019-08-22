أمير عسير يتابع إعادة تخطيط وسط أبها بعد إزالة المجمع الحكومي

تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الأربعاء، إعادة تخطيط وسط أبها، ضمن استراتيجية تطوير عسير المقبلة قريبًا.

وقالت إمارة عسير، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعد موافقة المقام السامي.. أمير عسير يتابع إعادة تخطيط وسط ابها الذي بدأ بإزالة المجمع الحكومي القديم؛ لإدراجه ضمن خطط استراتيجية تطوير عسير المقبلة قريبًا.

وكان أمير المنطقة، استعرض مؤخرًا، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة. وذلك خلال استقباله، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، بحضور نائب الرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، ورئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي.

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وأكد أمير المنطقة، ضرورة توفير خدمة مستمرة وموثوقة لجميع فئات المشتركين، مشيدًا بالتدابير التي اتخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ لضمان توافر خدمة كهربائية نوعية بالقريب العاجل.

وبعد اطلاعه على وضع المنظومة الكهربائية والحلول المطروحة، وجَه أمير المنقطة بتشكيل فريق ميداني لمراجعة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم موثوقية هذه المولدات.

وفي نهاية اللقاء، بحث أمير المنطقة مع قيادات الشركة السعودية للكهرباء مصادر التغذية التي تضمن إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء بشكل موثوق وآمن.