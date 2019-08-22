الهند تُشيد بنجاح موسم الحج وتنوه بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن -في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء- نواب محمد عبدالعلي أمير أركات رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا بحكومة الهند، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة، والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، وخاصةً القادمين من الهند، وسط الإشادة بنجاح موسم الحج هذا العام 1440هــ، وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة.