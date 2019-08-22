«الجوازات»: بدء تمكين النساء فوق 21 عامًا من السفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر

قال المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، إنه تمت تهيئة وتجهيز المنافذ والإدارات والشعب التابعة للمديرية؛ لتمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر ٢١ عامًا، فيما فوق، بمراجعة إدارات الجوازات وإصدار أو تجديد الجوازات الخاصة بهن.

وأشار النقيب العتيبي إلى أنه تم تمكين النساء من السفر عبر منافذ المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لموافقة أو تصريح ولي الأمر كما كان في السابق، وفق قناة «الإخبارية».

وفيما يتعلق بالنساء الحاضنات الأقل من 21 عامًا، أوضح النقيب العتيبي أنه يتم إصدار صك حضانة من وزارة العدل، وبموجبه تقوم المديرية العامة للجوازات بإصدار جوازات سفر للمحضونين.

وقال العتيبي: «أتاحت الجوازات من خلال منصة (أبشر) للأم إصدار جواز سفر لنفسها أو للمحضونين التابعين لها»، لافتًا إلى أن العمل التقني ما زال جاريًّا لتهيئة المنصة، وخلال ساعات ستكون متوافرة لجميع المستخدمات.

وشدد النقيب العتيبي على أن المديرية العامة للجوازات جهة تنفيذية فقط، تُنقذ فقط ما يرد لها من وزارة العدل، والمنع ليس من اختصاصها.

Advertisements

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قال، أمس، إنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27، بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة، كل العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم.

وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أية استفسارات حيال الموضوع، أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على منصة «تويتر»، من خلال الرابطيْن التالييْن للجوازات، وللأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992)، أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).

وقبل يومين، أصدرت المديرية العامة للجوازات، تعديلات إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي، التي تضمنت السماح للمواطنين ممن هم أقل من 21 عامًا السفر؛ دون إذن ولي الأمر في عدد من الحالات.

وأوضحت المديرية أن هذه الحالات تتضمن: المتزوجين والمبتعثين للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

ونشرت المديرية العامة للجوازات - عبر بوابتها الإلكترونية - التعديلات الجديدة، التي اشترطت موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن 21 عامًا، ويُستثنى من ذلك: المتزوجون، المبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.