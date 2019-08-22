«الغذاء والدواء» تحذِّر من استخدام أحد منتجات التجميل

حذرت هيئة الغذاء والدواء»، اليوم الأربعاء، من استخدام أحد منتجات التجميل؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: تحذير من استخدام المنتج التجميلي «حمام زيت كرياتين وطين خاوة»، مؤكدة أنه «يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية».

وفي شأن الإجراءات التصحيحية، قالت الهيئة: ننسق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيمن نصحت المستهلكين بعد استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدة ضرورة شراء المنتجات من مصادر موثوقة، يمكن تتبعها.

وعن كيفية وجود البكتيريا في منتجات التجميل، قالت الهيئة: توجد البكتريا في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة والتغليف أو التخزين في ظروف جوية غير مناسبة، ووجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمير غير مسموح به، إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الممرضة، ونسبته لا تتجاوز الحد المسموح به.