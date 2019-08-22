بالصور.. تدشين أسطول النقل التعليمي الجديد في الطائف بإضافات أمنية

دشّن المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، أسطول النقل التعليمي الجديد بالطائف، والذي سيستفيد منه أكثر من 27 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك بعد إبرام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عقدًا جديدًا مع إحدى الشركات التنفيذية، وأسندت لها خدمات النقل التعليمي لمدارس تعليم محافظة الطائف «بنين، بنات».

وتضمن الأسطول الحديث وجود إضافات أمنية جديدة في الحافلات، منها إطلاق جرس الإنذار للنقل التعليمي الآمن في داخل حافلة النقل عند إطفاء المركبة؛ ما يستوجب على سائق الحافلة المرور عبر المقاعد حتى الوصول إلى نهاية الحافلة وإغلاق الجرس بطريقة يدوية، وهذا يؤدي إلى ضمان متابعة السائق لجميع المقاعد في الحافلة وسلامتها من وجود أي طالبة أو طالبة قبل الانتهاء من مهمة النقل.

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وبلغ عدد الحافلات ٦٥٠ حافلة، ويستفيد من هذا النقل أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ٤٠٠ مدرسة من مدارس تعليم الطائف الداخلية والخارجية، و١١٧٨ طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة والحركية.

ويضمن العقد الجديد لأسطول النقل التعليمي توفير خدمات مريحة وآمنة وأيضًا توفير التجهيزات والمتطلبات في الحافلات، أبرزها نظام التتبع للحافلات من غرفة العمليات، والإشراف الفني عليها من قبل شركة تطوير والإشراف العام من قبل مشرفي إدارة خدمات الطلاب.

حضر حفل التدشين، مساعد الشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي، وممثل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومدير إدارة خدمات الطلاب وعدد من المشرفين.