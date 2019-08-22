أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان التمور الصحية

واطلع فور وصولة على ساحة البيع والشراء داخل الصالة الرئيسية سوق التمور والحركة الاقتصادية للمهرجان، بعد ذلك توجه للاطلاع على المعارض المصاحبة والتي تصل إلى 213 معرضاً متنوعاً لعدد من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والفن التشكيلي والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، وعلى ما يحتوي المهرجان من تنوع يقدمه شباب وفتيات المحافظة.
وأكد محافظ رياض الخبراء رئيس لجنة التنمية السياحية فهد السلطان، أن المهرجان يعكس العديد من الفعاليات والخطط المنفذة التي تهدف إلى مواصلة الإبداع على أيدي أبناء وبنات المحافظة، مهيباً بالتجار لفتح وتعزيز التمور ومنتجات النخلة، مشيراً إلى أن المهرجان أصبح رافداً ترويجياً اقتصادياً للمحافظة، مقدماً شكره وتقديره للداعمين للمهرجان.
بعد ذلك كرم أمير منطقة القصيم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين وفريق العمل وشركاء النجاح لمهرجان تمور رياض الخبراء، وتسلم نسخة تذكارية من شهادة الاعتماد لمحافظة رياض الخبراء بعد تصنيفها مدينة صحية.
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