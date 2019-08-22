83 ألف وكالة خارج المملكة خلال عام

كشفت إحصائية أن الوكالات خارج السعودية التي أُجريت عن طريق كتابات العدل الأولى في المناطق من قبل أشخاص في الخارج بلغت منذ بداية العام الهجري وحتى الشهر الجاري 82991 وكالة، وكان الهدف منها إما إنهاء إجراءات وأعمال في القنصليات والسفارات في تلك البلدان أو إنهاء أمور أخرى لدى جهات حكومية في بلدان مختلفة.

الرياض تتصدر

أوضحت الإحصائية أن «عدد هذا النوع من الوكالات في نفس الفترة في منطقة الرياض كان 21662 وكالة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ16805 وكالات، ثم المنطقة الشرقية بـ15782 وكالة، ثم منطقة عسير بـ5922 وكالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ5691 وكالة، تلتها منطقة القصيم بـ4577 وكالة، ومنطقة الجوف 2533 وكالة، ومنطقة جازان 2302 وكالة، ثم منطقة تبوك 2449 وكالة، فمنطقة حائل بـ1899 وكالة، ونجران 1602 وكالة، وبلغ عدد الوكالات في منطقة الحدود الشمالية 1062 وكالة، وكانت الوكالات في منطقة الباحة الأقل بـ 685 وكالة».

الوكالات الإلكترونية

كانت وزارة العدل قد أعلنت تطبيق نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارة المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك استكمالاً لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي بتوجيه ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

ومن بين الخطة، تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونية الذي دشن أواخر شهر ذي القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج، ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرةً، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

التحقق من الوكالة

كان إصدار الوكالة في السابق يتم من السفارات والقنصليات ورقياً، ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، وبعد أن تصدر له الوكالة، كان يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية، ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وأصبح الآن بإمكان الوكيل العمل بموجب الوكالة فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل.

ويستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل، وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

الوكالات الإلكترونية الخارجية منذ بداية العام الهجري وحتى الشهر الجاري في المناطق:

82991 وكالة:

- الرياض 21662

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- مكة المكرمة 16805

- المنطقة الشرقية 15782

- عسير 5922

- المدينة المنورة 5691

- القصيم 4577

- الجوف 2533

- جازان 2302

- تبوك 2449

- حائل 1899

- نجران 1602

- الحدود الشمالية 1062

- الباحة 685